Circuito città di Biella: Margaret Chelimo delizia il pubblico. Super Ludovica Megna e Francesco Nicola FOTOGALLERY

Sorpresona alla 28ª edizione del Circuito Città di Biella: ha centrato una storica vittoria il ceco Viktor Sinagl, classe 1997, capace di mettere dietro niente meno che il kenyano Jonh Kipkoech e l’etiope Tadese Worku, atleti con un curriculum internazionale decisamente più importante. Un successo arrivato con il tempo finale di 4’10” sull’insidioso percorso cittadino biellese, caratterizzato da infidi cubetti di porfido e da un leggero falsopiano in salita nell’ultima parte di ognuno dei due giri previsti. Per Sinagl si tratta della seconda vittoria al miglio: a Biella aveva trionfato anche nel 2017 in quell’occasione con il crono di 4’15”. Sul palco dei premiati i primi 8 classificati, dunque gloria biellese anche per Samuel Medolago (Atl. Valle Brembana), primo italiano, per Leo Paglione (Virtus Campobasso), Abdessalam Machmach (Club 96 Alperia) e per i cechi Jan Skalicka e Nico Boketta.

In ambito femminile grande ammirazione da parte dei presenti per Margaret Chelimo Kipkemboi, atleta kenyana reduce dall medaglia di argento mondiale sui 5000 metri, conquistata a Doha una settimana fa. E’ stato questo il suo rientro alle gare dopo qualche giorno nella terra natia. Consapevole di essere la favorita numero uno è partita nelle retrovie ma a metà gara aveva già una decina di metri di vantaggio sulle inseguitrici, divario che le ha ha consentito di vincere in scioltezza con il tempo di 4’59” una decina di secondi in più rispetto ai migliori crono della passata edizione quando ci fu un testa a testa sino all’ultimo metro. Sul secondo e sul terzo gradino del podio rispettivamente la junior Elisa Palmero (Atl. Pinerolo) e Micol Majori (Pro Sesto). Tra le prime otto anche tre atlete della Repubblica Ceca e due biellesi: nell’ordine l’allieva Karolina Sasynova, le junior Bara Placatkova, Lucrezia Mancino e Hana Pavelkova e Stefania Biscuola.

Le gare di contorno

Nelle tre ore e mezza di manifestazione non solo il “Miglio dei campioni” ha emozionato i presenti che hanno potuto assistere anche alle gare scolastiche, agli sprint Special Olympics e al “Palio del Miglio”. Complessivamente quasi 600 partecipanti: 450 studenti, un centinaio di master, una quindicina di Special Olympics e una trentina di top runners. Con loro anche una cinquantina di persone che hanno preso parte alla “Camminata del Fair Play” organizzata dal Panathlon di Biella e che ha visto tra gli altri la partecipazione di Valeria Roffino, runner biellese delle Fiamme Azzurre, nell’occasione insieme ai colleghi-atleti in forza alla Polizia Penitenziaria di Biella. Durante l’evento ha voluto portare il suo saluto il sindaco di Biella Claudio Corradino, dando ennesima dimostrazione di quanto l’amministrazione comunale sia presente in mezzo alla gente e vicina allo sport. Nel salutare i partecipanti ha voluto pubblicamente rendere merito a Claudio Piana ringraziandolo «per l’organizzazione di un evento di questa portata che fornisce un lustro notevole alla città di Biella». L’organizzazione, lo ricordiamo, è stata curata dallo staff di Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo, in collaborazione con il Biella Running per quanto concerne il “Palio del Miglio”, ed ha avuto la fondamentale partnership di Tessitura Delpiano, Lauretana, Botalla, Eurometallica, Farm Company, Microtech, Patti, Cabbia, Edilspe Incip, Menabrea e MA Service e dal punto di vista istituzionale di Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Biella e Comune di Pettinengo.

Gli Special Olympics

Il Circuito Città di Biella è anche “inclusione”: come in passato gli organizzatori hanno avuto il piacere di accogliere una rappresentanza di atleti Special Olympics dell'Asad Biella che si sono cimentati sui 60 metri sprint, percorrendo tra gli applausi del pubblico presente il rettilineo finale. Medaglie, premi e foto sul podio per tutti.

Il palio del Miglio parla biellese: Ludovica Megna e Francesco Nicola i più veloci Per quanto concerne il Palio del Miglio le classifica di società verrà elaborata nei prossimi giorni, ma rendiamo merito ai più veloci. Ha vinto la prova femminile la biellese classe 2000 Ludovica Megna (Safatletica Piemonte) con il tempo finale di 5’34” precedendo Ylenia Vignolo (Quercia Trentingrana) e Debora Gallino (Atl. Alessandria). Tra gli uomini, invece, il più veloce è stato Francesco Nicola (Zegna Trivero) con un crono di 4’37”, seguito da Leandro Demetri (Gp Solvay) e da Alessandro Ferrarotti (Gac Pettinengo).

Le staffette scolastiche: circa 450 allievi-atleti Per quanto concerne le Scuole, infine, tra le Medie Superiori ha vinto il Liceo Avogadro con la staffetta composta da Nicola Patti, Eloisa Marsengo, Samuele Osti e Stefano Grendene, mentre tra le Medie Inferiori è stato l’Istituto Comprensivo di Mongrando ad aggiudicarsi il primo gradino del podio con la staffetta composta da Simone Piletta, Miriam Regazzo, Susanna Rocchetti, Michele Rocchetti e Luca Sacchet. Dal punto di vista numerico, invece, le scuole con più partecipanti sono state l’Istituto Comprensivo di Trivero e il Liceo Avogadro. Le gare scolastiche hanno una valenza particolare anche dal punto di vista economico. In un periodo dove è difficile reperire fondi, è stato suddiviso un montepremi di quasi 2000 euro