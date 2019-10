Rassegna corale "Più Voci" questa sera a Tavigliano

Questa sera sabato 12 ottobre alle 21 nella chiesa della SS. Trinità e S. Carlo a Tavigliano si svolgerà la classica Rassegna “Piu Voci”, giunta alla 3 edizione. Il Coro “La Piüma” ed il Gruppo Corale “VocInsieme” avranno come gradito ospite il Coro Saint-Vincent” diretto dal M° Corrado Margutti. Il Coro Saint-Vincent a quattro voci virili, in origine chiamato Coro Monte Zerbion, è nato nel 1965 per volontà di un gruppo di amici appassionati del canto di montagna. Alla sua guida si sono succeduti diversi direttori: Luigi Orsieres, Giuseppe Cerruti, Gianni Uvire e Adolfo D'Aquino. Da gennaio 2004 il Coro è diretto da Corrado Margutti.Il repertorio, che spazia dai canti valdostani alle canzoni savoiarde, trentine e venete, comprende brani del patrimonio polifonico sacro e profano e composizioni originali dei maestri che si sono avvicendati alla sua guida.Il coro ha organizzato per 10 anni la “Rassegna Alberto Faccio”, rassegna nazionale per Cori Alpini, nella quale si sono esibiti numerosi cori italiani tra i più prestigiosi. Ha partecipato ad innumerevoli manifestazioni di rilievo sia in Italia che all'estero, raccogliendo sempre lusinghieri consensi. Il Coro ha, nel suo interno, un “Gruppo Polifonico”.