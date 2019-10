Torna anche quest'anno "In vigna Veritas", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Vigliano e da I am agricolo project in collaborazione con Fisar Biella e Slow Food. La manifestazione andrà in scena domenica 13 ottobre dalle 11 alle 18 nella cornice di Villa Era.

Una giornata dedicata ai piccoli produttori del territorio e piemontesi, alla scoperta delle oltre cento etichette presenti, all'insegna della sostenibilità ambientale.