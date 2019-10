Dal Nord Ovest - Il Soccorso Alpino Piemontese si esercita in montagna

Nella serata di ieri la Delegazione Mondovì del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha organizzato una grossa esercitazione notturna interforze in Valle Pesio (Cn) coinvolgendo Comune di Chiusa Pesio, Carabinieri, Protezione Civile, Croce Rossa, Aib, Ente Parco Naturale del Marguareis e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. A partire dalle 20 è iniziata un'operazione di ricerca simulando la chiamata di due gruppi di scout dispersi durante un'escursione in montagna con alcuni componenti infortunati. L'attività ha avuto l'obiettivo di addestrare gli appartenenti di tutti i corpi a una pronta reazione in caso di necessità e di migliorare la collaborazione e il coordinamento tra enti. Intorno alle 23.30 tutte le squadre dislocate sul territorio hanno concluso i propri compiti e sono rientrate al centro di coordinamento per il briefing conclusivo.