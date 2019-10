Anziana caduta in casa in via Pisa a Vercelli. A soccorrerla intorno alle 15 di oggi, 12 ottobre, due squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale. Con l'autoscala, gli uomini del 115 l'hanno raggiunta passando dalla finestra per poi aprire la porta in attesa degli operatori sanitari del 118. La pensionata è stata quindi trasportata in ospedale per le cure del caso.