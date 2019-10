Lama imbizzarrito scappa e crea scompiglio tra le mandrie, nei guai il proprietario

Lama imbizzarrito scavalca la recinzione e sfugge al controllo dei proprietari, seminando lo scompiglio tra le mandrie al pascolo. L'episodio è accaduto a Bielmonte. Per riportare la situazione alla normalità è stato necessario l'intervento degli altri allevatori della zona che, con l'aiuto dei cani da pastore, sono riusciti a far rientrare lo spaventato animale nel recinto di pascolo. I Carabinieri della Stazione di Bioglio, intervenuti anche per evitare ulteriori pericoli ai residenti e agli utenti della strada, hanno individuato il proprietario, in quel momento assente, al quale sarà contestata l'omessa custodia di animali.