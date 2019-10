Colto da una crisi epilettica sul sentiero tra Oropa e Andorno, recuperato con l'elisoccorso

A causa di una crisi epilettica non ha potuto proseguire l'escursione. È quanto accaduto ieri, 11 ottobre, sul sentiero tra Oropa e Andorno ad un giovane biellese. A recuperarlo ci hanno pensato i sanitari del 118 con l'elisoccorso, sul quale è stato caricato per essere trapostato all'ospedale di Ponderano. Per precauzione sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso Alpino biellese. Le sue condizioni sono al momento sconosciute.