Capriolo muore investito sulla SP 338, conducente illeso

Non c'è stato nulla da fare per il capriolo che ieri, 11 ottobre, è stato investito sulla SP 338, tra Mongrando e Camburzano. Alla guida dell'auto che l'ha travolto accidentalmente un 43enne di Mongrando, rimasto invece illeso. L'incidente è stato rilevato dai carabinieri, che invitano gli automobilisti, soprattutto nelle ore più buie, ad avere la massima prudenza alla guida perché capita spesso che animali selvatici attraversino la strada mettendo a rischio l'incolumità di conducenti e passeggeri, oltre ad arrecare gravi danni alle auto e a provocare incidenti spesso mortali per l'animale stesso.