Continuano i controlli sul territorio mirati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di ieri, 11 ottobre, i Carabinieri della compagnia di Biella hanno fermato e segnalato alla prefettura un 28enne nigeriano residente in provincia. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di marijuana e per questo segnalato per detenzione di droga.