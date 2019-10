Ben rivà an Riva 2019, la Nutellata benefica dedicata agli Antincendi Boschivi biellesi

La festa “Ben rivà an Riva” è nata 17 anni fa, portando in piazza la Festa Patronale di San Cassiano che fin dalla fondazione della Parrocchia veniva svolta solo come festività religiosa. Negli anni successivi, per dare un’impronta benefica a questo evento, è iniziata una merenda a base di pane e nutella che nel corso degli anni ha permesso di raccogliere oltre 22.000 euro di offerte. Cifra destinata a LILT, Fondo Edo Tempia, AISM-Sezione di Biella, Croce Rossa Italiana, Parrocchia San Cassiano, San Vincenzo, Mensa Il Pane Quotidiano.

"Quest’anno - spiegano gli organizzatori, l'Ente Manifestazioni Biella Riva - abbiamo deciso di devolvere l’intero incasso della Nutellata alla Squadra di Volontari Antincendi Boschivi Biella-Orso, che fin dalle prime edizioni partecipa a questo evento insieme ai volontari di Protezione Civile della Città di Biella, alla Croce Rossa Italiana e ai Vigili del Fuoco di Biella. Con questo piccolo gesto vogliamo ringraziare i volontari AIB per le attività che svolgono sia per la prevenzione sia durante gli incendi nei nostri boschi. Speriamo che la generosità dei biellesi possa permettere di dare loro un contributo con il quale potranno acquistare materiale utile negli interventi antincendio e ad ultimare i lavori di costruzione della loro sede".