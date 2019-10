Biella, servizio civile universale, prorogata la scadenza al 17 ottobre

Il bando per il Servizio Civile Universale è stato prorogato e rimarrà aperto fino al 17 ottobre, ore 14: i giovani tra i 18 e 28 anni - cittadini italiani, di altri Paesi dell’Unione Europea o di Paesi extra UE purché regolarmente soggiornanti in Italia - hanno quindi ancora un po’ di tempo per candidarsi.Sono quasi 40.000 i posti disponibili in progetti in Italia e all'estero.La proroga, richiesta da numerosi enti e da alcune Regioni, risponde all’esigenza di concedere qualche giorno in più ai ragazzi che quest’anno, tra le altre cose, si sono confrontati con una procedura completamente nuova rispetto al passato: la candidatura online.Ecco le principali cose da sapere: è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto; il trattamento economico è di 439,50 euro mensili e prevede un impegno tra gli 8 e i 12 mesi per una media di 25 ore settimanali; la selezione sarà effettuata direttamente dall'Ente che realizza il progetto (solitamente si tratta di un colloquio); l’inizio attività è ipotizzabile a inizio 2020.Il Servizio civile rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa.Ci sono progetti in ambiti molto vari: assistenza bambini, anziani, profughi, disabili…, animazione, tutela ambientale, educazione e promozione culturale, supporto scolastico, protezione civile...

Quindi è possibile sperimentarsi in un percorso che va a integrare e approfondire quello che si è appreso durante la formazione scolastica o universitaria, ma anche scegliere una strada diversa e conoscere opportunità che aiutino a cambiare strategie per il futuro o semplicemente per fare un’esperienza e contribuire a progetti in campo sociale, culturale, ambientale.I posti nel Biellese sono 101, in oltre venti progetti.Per far sì che i giovani conoscano tutte le opportunità, l’Informagiovani di Biella ha raccolto informazioni sui progetti nel nostro territorio: le trovate online su www.informagiovanibiella.itOtto posti sono disponibili anche presso il Comune di Biella: quattro alla Protezione Civile, due ai Servizi Sociali e due all’Informagiovani.Se volete saperne di più e cogliere questa occasione nel Comune di Biella e in tutto il Biellese, ma anche in altre zone/regioni e all’estero, all’Informagiovani troverete tutti i materiali utili e gli operatori vi aiuteranno a scegliere il progetto che fa per voi.

Informazioni: Informagiovani, Via Italia 27/a - 13900 Biella, Tel. 015.3507.380-381