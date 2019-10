Biella: buche e tombini bassi, la segnalazione di un cittadino

"Sono stufo di prendere buchi in via Addis Abeba e vicino all'ex hotel Coggiola in via Cerruti". La segnalazione arriva direttamente da un cittadino residente nella zona. Si tratta di buche e abbassamenti di tombini sulle strade comunali sopra citate. La situazione strade è da tempo stata sempre segnalata dagli abitanti della città. Tra poco inizierà la stagione invernale e con lo spargimento del sale i buchi potrebbero allargarsi maggiormente.