"Pizzeria da Carmelo/Su Nuraghe" pareggia 2-2 con "#Escile Team"

Si chiude in pareggio con il risultato di 2-2 la bella partita tra “Pizzeria da Carmelo/Su Nuraghe Calcio Biella” e “#Escile Team”. Arbitrato da Domenico Botta, l’’incontro - disputato giovedì 10 ottobre presso il centro sportivo “Openkinetik” di Vigliano Biellese, in corso Avilianum – è il primo del campionato organizzato dal Settore Ricreativo Piemonte e Valle d’Aosta, Comitato Provinciale di Biella, per la stagione sportiva 2019-2020, aderente ad A.S.C., Attività Sportive Confederate, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Con doppie insegne e nomi associati, la nuova formazione presente nel campionato giovanile biellese è frutto della fusione tra due squadre che da tempo operano anche oltre i confini territoriali locali, che hanno scelto di scendere in campo con una rosa di giocatori rafforzata e di tutto rispetto. Oltre a gioco e risultati, l’intento è quello di tessere nuovi rapporti di amicizia attraverso la pratica condivisa di valori e regole dello “Sport per tutti, a prescindere da ogni barriera di età, di prestanza o condizione fisica” principi enunciati da A.S.C., al quale “Pizzeria da Carmelo/Su Nuraghe Calcio Biella” aderisce. L'Ente è presente e attivo su tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di Comitati provinciali e regionali, con 6211 affiliati, 4.460 tecnici e 127 comitati, compreso quello Provinciale di Biella, presieduto da Michele La Centra. Prossimo appuntamento del campionato biellese, lunedì 14 ottobre, alle ore 20:00 per incontrare “Team Rocket” nel campo di casa di San Biagio, a Biella, in via Fratelli Rosselli.