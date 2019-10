Valdilana: la Ludoteca Comunale trasloca all'ex Baby Parking Ape Maia

Sabato 19 ottobre, dalle 15,30 alle 17,30 si svolgerà la festa di Inaugurazione della nuova Ludoteca Comunale di Valdilana: la Ludoteca si sposterà dal Centro Zegna ai locali dell'ex Baby-Parking Ape Maia che offrono spazi più ampi e uno splendido giardino. "Una scelta - commenta l'assessore Prederigo -, quella di ospitare la ludoteca in locali comunali, per avere spazi più ambi che garantiranno a ben più di 12 bambini di partecipare ai laboratori ed attività creative in programma. La nuova ludoteca vuole essere uno spazio dedicato alle famiglie e al confronto, l'idea è di organizzare diversi appuntamenti formativi per genitori e figli".

L'evento di inaugurazione è gratuito, sono previsti laboratori creativi, musicali, giochi e divertimento per grandi e piccini, una merenda in compagnia con prodotti locali e genuini a Km zero.

La Ludoteca è in gestione ad Oltreilgiardino Onlus e sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 8. Il martedì è prevista l'attività di supporto ai compiti.

N. Ludoteca 366/931.34.26 (Pagina FB: Ludoteca Comunale di Trivero)

E' possibile inoltre richiedere i locali per feste di compleanno ed eventi.