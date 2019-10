Borriana festeggia San Sulpizio

La festa patronale di San Sulpizio inizierà sabato 12 ottobre, alle 15, in parrocchia a Borriana, con l'apertura del banco di beneficienza e l'inaugurazione di "Evviva gli sposi", la rassegna fotografica di matrimoni borrianesi celebrati fino agli anni '60, curata dall'associazione El chinché. Alle 20:45, in chiesa, il concerto del Coro "Accordi in Valle", seguito dal rinfresco in oratorio offerto dalla Pro Loco ed El chinché.

La festa proseguirà domenica 13 ottobre, a partire dalle 9 con la riapertura del banco di beneficienza. Alle 10, la Santa Messa Solenne, animata dal Coro Parrocchiale, e presieduta da Monsignor Alceste Catella, Vescovo Emerito di Casale Monferrato, seguita dall'aperitivo in in oratorio grazie alla Pro Loco.

Nel pomeriggio, alle 15, la Celebrazione liturgica dei Vespri, e, dalle 16, la distribuzione della Castagnata preparata dal Gruppo Alpini di Borriana, momento conclusivo di San Sulpizio 2019.