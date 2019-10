Calcio, campionato CSEN Biella: Ecco i risultati delle prime giornate FOTOGALLERY

Il nuovo campionato di calcio targato CSEN Biella viaggia col vento in poppa. Da lunedì 7 ottobre, 17 squadre amatoriali di calcio a 5 sono scese in campo nei principali centri sportivi della provincia per aggiudicarsi il titolo di campione. Un solo girone che già nelle prime giornata ha regalato parecchie emozioni.

Real Biancolilla vs Top Five 2-9

Per regolamento, le prime otto classificate verranno inserite in nuovo girone, così come le ultime nove, con play off finali che stabiliranno il titolo di campione.