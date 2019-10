Dal Nord Ovest - Intervento al Bivacco Andreotti concluso, alpinista in ospedale

Aggiornamento delle 9,45

L'intervento si è concluso. L'eliambulanza 118 ha condotto in ospedale l'infortunato e ha recuperato le squadre. I due alpinisti sono stati coinvolti dalla scarica di pietre salendo verso il bivacco Andreotti. L'uomo ha subito un trauma importante alla mano e al capo.

Ore 8

Notte di intervento per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sul Monviso (Cn) dove una coppia di alpinisti francesi è stata colpita da una scarica di sassi. L'allarme è stato lanciato intorno alle 21 di ieri sera quando i due alpinisti si trovavano al Bivacco Andreotti. Una squadra composta da 3 tecnici e 1 sanitario è partita a piedi dalla Val Varaita e li ha raggiunti intorno alle 2 di questa mattina. La donna risultava illesa mentre l'uomo presentava un trauma non commotivo al capo con ferita lacero contusa e una sospetta frattura alla mano. I tecnici e il sanitario lo hanno medicato e hanno trascorso la notte con il ferito monitorando la situazione. Non appena apriranno le basi di elisoccorso verrà inviata l'eliambulanza 118 per recuperare il ferito e la squadra. Hanno collaborato anche i Vigili del Fuoco. Seguiranno aggiornamenti.