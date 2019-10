Cossato, cleptomane 65enne ruba 5 estintori in un centro commerciale

E' stato individuato e denunciato per furto, dai carabinieri di Cossato, V.R. di 65 anni residente a Cossato. L'uomo, verosimilmente cleptomane, ha rubato 5 estintori in un centro commerciale della cittadina durante gli ultimi giorni. Le indagini si erano subito concentrate sull'uomo per via dei suoi "sospetti" spostamenti. Il 65enne è solito appropriarsi di oggetti anche di poco valore, era già stato adocchiato e tenuto sotto osservazione dai militari. L'approfondimento a largo raggio ha permesso ai carabinieri di individuare il cleptomane. Ottenuto il via libera dalla procura di Biella, i militari hanno provveduto alla perquisizione della casa del V.R. ritrovando gli estintori rubati precedentemente e riconsegnandoli al legittimo proprietario.