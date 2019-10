Carabiniere all'ospedale nel tentativo di separare la lite tra vicini di casa

Se la caverà con alcuni giorni di prognosi il carabiniere rimasto coinvolto nella lite tra vicini di casa, avvenuta ieri sera a Valle San Nicolao. Due le pattuglie intervenute, Norm di Cossato e della stazione di Bioglio, che avrebbero trovato i due esagitati in leggero stato di ebbrezza. Sconosciute le cause del dissidio, poi degenerato per qualche parola di troppo, fino a venire a contatto.

A quel punto, nel tentativo di separare i due, il militare sarebbe caduto riportando un trauma ad una spalla, giudicata dai medici dell'ospedale di Ponderano, guaribile in alcuni giorni. Non ci sarebbe stata alcuna aggressione nei confronti del carabiniere. I militari dell'Arma comunque stanno attualmente valutando tutti i dettagli per un possibile rapporto all'autorità giudiziaria. I due facinorosi sono stati messi al corrente delle loro facoltà di legge.