A Cerrione si celebra la giornata mondiale del lutto perinatale

Il 15 ottobre è la giornata mondiale del lutto perinatale e a Cerrione, in frazione Vergnasco, verrà celebrato per la seconda volta il baby loss. Un evento dedicato a tutti i genitori che hanno vissuto la terribile perdita di un figlio. La manifestazione ha lo scopo di promuovere la consapevolezza di tale lutto e far sì che un dolore che troppo spesso allontana dalla società, in quanto taciuto ed evitato, diventi invece un momento di condivisione, sensibilizzazione e accettazione. L'evento prenderà il via alle 15,30 in piazza Quintino Sella con il banchetto informativo e il dibattito. A seguire i riflessi dell'arcobaleno e il lancio dei palloncini per poi concludere con una preghiera dedicata a tutti i bambini.