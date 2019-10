Lessona: I Carabinieri incontrano la popolazione

Si è tenuto ieri, 10 ottobre, nel municipio di Lessona, il consueto incontro tra i cittadini e i carabinieri della Stazione di Cossato. E' un servizio di ascolto per essere più a contatto ai cittadini e per ricevere informazioni e delucidazioni.

"Infondere sicurezza nel cittadino è una delle priorità istituzionali dell’Arma dei Carabinieri - ci riferisce il Maresciallo Farruggia - Per adempiere a tale fondamentale compito, oltre che attuare efficaci strategie di prevenzione e contrasto della criminalità, risulta fondamentale la “prossimità” nei confronti della popolazione. Per questo motivo si è deciso di organizzare degli incontri presso i Comuni per instaurare con i cittadini quel dialogo confidenziale, mediante il quale sia possibile ricevere segnalazioni e fornire utili informazioni".