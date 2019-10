Ponderano, il raduno delle Panda piace: Edizione 2019 alla scoperta del territorio

Successo riconfermato per il raduno delle Fiat Panda organizzato la scorsa domenica dalla Pro loco di Ponderano in collaborazione con “il gruppo Raduno Fiat Panda amici del Biellese”. Una bella collaborazione, iniziata lo scorso anno, che si è dimostrata vincente anche in questa edizione ma con un programma diverso: alla scoperta del territorio. Ritrovo di prima mattina a Bielmonte destinazione: agriturismo Monte Cerchio a quota 1400 mt, dove un impareggiabile panorama ha entusiasmato tutti i partecipanti, per poi immergersi nelle nostre più antiche tradizioni ed assistere alla produzione del formaggio in alpeggio e, in seguito, alla degustazione dei prodotti locali.

Una cinquantina le auto partecipanti che, scese giù dai monti, hanno fatto tappa al Giardino dei Platani per essere ammirate e ricevere la benedizione da don Andrea. Poi pranzo preparato dai volontari della Pro loco al centro sociale, regno di buonumore e di convivialità, con tanta allegria dei partecipanti. Premiati l'auto “più vecchia” (datata '87), quelle arrivate da più lontano (Rovigo e Lucca) e, con grande orgoglio degli organizzatori, quella straniera proveniente dalla Germania. "Un ringraziamento particolare - commentano gli organizzatori - a Nelson e Michela, a tutto il loro staff, alla Pro loco di Ponderano e ad Alice, Linda, Sara e Andrea, che si sono prodigati per la bella riuscita dell’evento",