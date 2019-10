Benna: In partenza lo Sportello del cittadino

Attuando uno dei punti più fortemente voluti nel suo programma elettorale, la lista civica “Uniti per Benna - Verso il futuro” è finalmente pronta a far partire lo “Sportello del cittadino”.

Con questo servizio si auspica di poter raggiungere più obiettivi, in primis quello di far sentire l’Amministrazione Comunale del paese più vicina ai suoi concittadini e alle loro istanze.

Questo progetto favorirà certamente una collaborazione fattiva tra gli abitanti del territorio e la loro istituzione locale, nell’ottica di migliorare sempre più le dinamiche interne al paese e alla sua gestione.

I cittadini infatti devono percepire che la “casa comunale” non è un’entità lontana e astratta, accessibile solo al sindaco, ai consiglieri e agli assessori (a maggior ragione se si vive in una piccola realtà come Benna): lo “Sportello del cittadino” sarà un servizio che mira a instaurare ascolto e dialogo con tutti.

Esso - pertanto - non offrirà solo la possibilità di segnalare disservizi o problemi di varia natura presenti sul territorio, ma anche l’opportunità di avere delucidazioni sulle questioni comunali riguardo le quali il cittadino reputa di non essere abbastanza informato. Lo sportello sarà inoltre uno spazio aperto per poter dare suggerimenti e idee, che verranno poi analizzati in modo da vagliarne la fattibilità.

Appunto: ascolto e dialogo.

Il servizio dello “Sportello del cittadino” inizierà sabato 12 ottobre, presso il Comune di Benna, dalle ore 9.30 fino alle ore 11.30.

Le successive date già previste in calendario per l’anno 2019 sono:

- sabato 9 novembre, dalle 9.30 alle 11.30;

- sabato 14 dicembre, con lo stesso orario.

Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale va fin da ora a tutti coloro che vorranno usufruire di questo servizio con spirito di collaborazione e nell’interesse del paese. Verso il futuro.