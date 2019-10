Biella, sette posti di lavoro a concorso in Provincia

Sono in tutto sette i posti per istruttore amministratore direttivo contabile e tecnico che Provincia di Biella mette a concorso con due selezioni distinte: una per cinque posti nel profilo professionale di “Istruttore direttivo amministrativo contabile” (cat. Giuridica D del Comparto Funzioni Locali), e una per due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore direttivo tecnico” (cat. D Giuridica del Comparto Funzioni Locali).

I posti messi a concorso concernono figure professionali da inserire all’interno della struttura provinciale come segue: - n. 1 all’interno del Servizio Affari Istituzionali, URP e Comunicazione, Enti Locali, Società Partecipate; - n. 1 all’interno del Servizio Personale, Organizzazione e Pari Opportunità; - n. 1 all’interno del Servizio Stazione Unica Appaltante di Area Vasta (SUAAV) e Affari Legali; - n. 1 all’interno del Servizio Programmazione e Finanze; - n. 1 all’interno dell’Unità operativa di Staff Area Tecnica - n. 2 figure professionali da inserire all’interno della struttura provinciale presso il Servizio Esercizio Infrastrutture per la mobilità.

La domanda deve essere inviata attraverso la procedura online entro il giorno 7 novembre 2019, trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale – 4° s.s. – concorsi ed esami, a pena di esclusione.

La domanda di partecipazione, in forma esclusivamente digitale, è disponibile all’indirizzo: https://servizi.provincia.biella.it/portal/autenticazione/

Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web della Provincia di Biella.

I bandi di concorso sono pubblicati qui: servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php