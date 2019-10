Biella: il Generale Aldo Iacobelli in visita al comando provinciale dei Carabinieri

Il Generale di Brigata Aldo IACOBELLI, Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, ha visitato oggi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella. Alle 14, l’Alto Ufficiale è giunto alla Caserma “Aldo Fiorina” di via Fratelli Rosselli, dove è stato ricevuto dal Comandante Provinciale Ten.Col. Mauro Fogliani. Erano presenti gli Ufficiali, i Comandanti dei reparti della sede, della Compagnia di Cossato e delle Stazioni della provincia, oltre ad una rappresentanza di Carabinieri Forestali, insieme agli organi della Rappresentanza Militare e ad una delegazione di appartenenti alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale si è trattenuto nel Comando per circa due ore, ed ha incontrato i militari esprimendo la propria vicinanza ed il plauso per il quotidiano servizio sul territorio, indirizzando parole di apprezzamento a tutto il personale per il lavoro di prevenzione, in particolare per l’opera costante dedicata al contrasto dei crimini predatori ed alle truffe nei confronti degli anziani, crimine detestabile perché colpisce soprattutto persone deboli, spesso a ridotta capacità di difesa. Il Generale ha inoltre sottolineato l’importanza della capacità di ascolto e della vicinanza ai cittadini, cardini del servizio svolto dall’Arma a favore della comunità Biellese. Durante l’incontro, l’alto Ufficiale ha consegnato il riconoscimento dell’encomio a due militari in servizio presso l’Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Biella, particolarmente distintisi in servizio.

Il Generale Iacobelli, al comando dei Carabinieri del Piemonte dallo scorso 17 settembre, dopo aver portato il proprio saluto ai militari, ha incontrato il Sindaco della Città, Claudio Corradino, il Vescovo Roberto Farinella, il Presidente del Tribunale, Paola Rava, il Questore di Biella Nicola Parisi ed il Maggiore Fabio Leo, in rappresentanza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.