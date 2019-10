Si accendono i motori, al via la nuova stagione della coppia Perosino-Verzoletto

Ricomincia dal Veneto la corsa di Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto nel Campionato italiano rally. L'equipaggio biellese, alla seconda stagione da testimonial del Fondo Edo Tempia e della ricerca sul cancro, sarà al via del Rally Due Valli, penultima prova valida per la classifica generale, in calendario venerdì 11 e sabato 12 ottobre. Madre e figlia sono ancora in lizza per il titolo femminile, con otto punti e mezzo di distacco dalla leader Rachele Somaschini, che però ha a disposizione una vettura di classe superiore, sulla carta più veloce e potente della Peugeot 208 R2B della scuderia Winners rally team, preparata dal team Bianchi con cui Perosino-Verzoletto hanno gareggiato in tutto il campionato.

Rivali in strada, le dominatrici della graduatoria femminile saranno fianco a fianco nel paddock come sostenitrici di buone cause. Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto accoglieranno, come è ormai consuetudine, gli appassionati di motori nella loro postazione in cui distribuiranno gadget e materiale informativo sulla prevenzione del cancro e raccoglieranno offerte per il progetto 3Tx3N, condotto dai laboratori della Fondazione Tempia per trovare diagnosi più accurate e cure più efficaci ai tumori al seno tripli negativi, particolarmente resistenti alle terapie tradizionali.

Rachele Somaschini invece sarà testimonial della ricerca sulla fibrosi cistica, malattia per cui lei stessa è in cura. Partenza e arrivo del rally saranno a Verona, con il podio e la passerella per le premiazioni nella centralissima piazza Bra. Le undici prove speciali saranno tutte su asfalto, mentre l'ultima gara del campionato sarà il Tuscan Rewind, tutta sugli sterrati delle colline senesi. «Per me è una cosa nuovissima» afferma Patrizia Perosino, «perché ho sempre corso su asfalto. Sarà una bella sfida».