Piemonte Ginnastica in festa per i 150 anni della FGI

La Piemonte Ginnastica inizia la stagione festeggiando i 150 anni della FGI, la più antica del CONI. Per l’evento a Roma durante l’ultimo weekend di settembre si sono ritrovati sui Fori Imperiali oltre duemila atleti per spegnere le prestigiose candeline! Dieci pedane allestite, uno scenario mozzafiato e tante performance per tutte le discipline che la FGI organizza. Ritmica, Artistica, Aerobica, Ginnastica per Tutti, Fitness and Wellness, Parkour, Tessuti aerei.

A rappresentare la ginnastica biellese era presente la prof.ssa Donatella Eterno, DT dell’associazione e atleta master della Golden Age. “Una grande emozione, un’esperienza indimenticabile – confessa Eterno - esibirsi di fronte ad un pubblico curioso e partecipe, tra i monumenti di Roma, i più belli al mondo. La ginnastica può riservare grandi soddisfazioni anche quando non è al top, ma incarna il vero spirito fair play dello sport e decoubertiano per eccellenza: partecipare. Ci ha intimidito esibirci appena dopo le Farfalle di Ritmica, bronzo mondiale, ma l’allenatrice della nazionale, prof.ssa Manuela Maccarani, è tra le nostre più affezionate fan!”.

A Torino, il prossimo 16 ottobre, si replica, con i festeggiamenti regionali. Saranno presenti le atlete dell’associazione, che già hanno ripreso gli allenamenti in preparazione per i prossimi campionati di Ritmica Silver e GpT. I corsi sono avviati presso la palestra del Liceo Scientifico in via Tripoli, grazie alle istruttrici Francesca Boggio, Cinzia Alberto, e le aiuto istruttrici Veronica Pregnolato e Giada Pomini, tirocinanti e prossime al brevetto.