Il “Poeta del gol” Claudio Sala di scena a Vigliano per una degustazione di vini

Giornata da non perdere per tutti gli appassionati sportivi di calcio. Sabato 12 ottobre, sarà ospite d'onore al Gross Iper di Vigliano Biellese (via Milano 4) l'ex calciatore ed allenatore Claudio Sala che, per l'occasione, proporrà una degustazione gratuita di vini provenienti dalla sua azienda vinicola.

Soprannominato il “Poeta del gol”, Sala è stato uno dei protagonisti dello storico scudetto del Torino 1975-76, il primo per il club dalla tragedia di Superga: indimenticabili i suoi decisivi traversoni per i “gemelli del gol”, Paolo Pulici e Francesco Graziani. Oltre al Torino, ha vestito la maglia di Monza, Napoli e Genoa collezionando 18 presenze anche con la nazionale italiana.

Soddisfatto il direttore di Gross Iper, Massimo Sias: “Sala sarà a disposizione dei tifosi: un'occasione per assaporare il suo vino e per ascoltare racconti e aneddoti di quella stagione sportiva”. Il campione lombardo sarà presente al punto vendita dalle 9 alle 18.