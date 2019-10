Gran Piemonte, il percorso della gara in città e la chiusura delle strade

Scatta il conto alla rovescia per la 103° Gran Piemonte di ciclismo, in programma nella giornata di oggi 10 ottobre. La gara sarà ripresa in diretta dalle telecamere della Rai.

In città saranno queste le strade interessate dal passaggio della corsa: Via Ogliaro, via Corradino Sella, Ponte Cervo, via Cernaia, via Carso, via Bertodano (carreggiata nord), via della Repubblica, via Galilei, via Marocchetti, piazza Battiani, via Ramella Germanin, via Santuario di Oropa (strada vecchia). In centro città il passaggio della corsa è previsto tra le ore 15,45 e 16,15 con arrivo a Oropa attorno alle 16,30.

Le strade saranno chiuse al traffico 30 minuti prima rispetto al passaggio del primo corridore e saranno riaperte circa 30 minuti dopo il passaggio della vettura con cartello “Fine gara”. In via Santuario d’Oropa, dalle Cave del Favaro al Santuario, chiusura ai bus turistici e di linea 30 minuti prima a salire e un’ora prima nella direzione a scendere. Al traguardo a Oropa circolazione sospesa e divieto di sosta nel piazzale della Oche dalle 7 del mattino alle 20.

Circolazione sospesa su via Brucco dalle 14 alle 17,30 ma percorribile a doppio senso nelle fasce orarie 7-14 e 17,30-20. Divieto di sosta nel parcheggio della Busancano dalle 19 del 9 ottobre alle 20 del 10 ottobre per allestimento mezzi corsa. Percorsi alternativi consigliati. Per il deflusso da Oropa si consigliano i percorsi alternativi verso il Tracciolino e la strada per la galleria di Rosazza-Santuario d’Andorno. Per chi deve scendere dalla Valle Cervo si consiglia nel primo pomeriggio di utilizzare via per Tollegno. Chi scende da Zumaglia e Pettinengo può procedere verso Ronco e via Coda a Chiavazza.

In alternativa a via della Repubblica si consiglia la circolazione lungo le vie vicolo Galeazzo, Ravetti, Crosa e Volpi. Il Tratto di limitazione ZTL viale Matteotti-piazza Vittorio Veneto verrà sospeso in orario 14-18. La seguente tabella è possibile di integrazioni da parte della Prefettura di Biella.

Per informazioni sono attivi i numeri 015.3507230 (Polizia locale) e 015.8554511 (centrale operativa Protezione civile).