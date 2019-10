È l'ora del Biella Motor Show

Cambia la data ma non cambia lo spirito. Non sarà, come in passato, l'atto conclusivo dell'annata ma resta comunque un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori. L'edizione 2019 del Biella Motor Show, il tradizionale week end dedicato ai motori, con esibizioni senza alcun tipo di gara o sfida nell'area di Biella Fiere curato dalla scuderia Biella Motor Team, anticipa il suo svolgimento dai primi giorni di dicembre al 12-13 ottobre.

Gli organizzatori spiegano: «E una decisione presa per avvantaggiare i piloti che potranno cosi usufruire di un maggior numero di ore di luce naturale e dunque fare qualche sessione in più col chiaro. Inoltre è un'opportunità poter provare le auto in vista della Ronde del Gomitolo che è in calendario a Biella tra un mese». Numerose le iniziative in programma e collaudate negli scorsi anni, come l'esposizione di auto da parte di alcune concessionarie della zona, la scuola di pilotaggio drifting ed al sabato sera cena con musica. Tornerà l'iniziativa Taxi driver con la possibilità di fare qualche giro su vetture da rally della Biella Motor Team o su vetture da drifting della VFG Motori. Parte del ricavato verrà devoluto alle associazioni Angsa Biella e La Casa per l'autismo.

Il programma: sabato 12, dalle 8,30 alle 9,30 verifiche sportive presso il Bar Italy, piazzale Bergo Pneumatici in via Ivrea. Dalle 9 alle 13 scuola di pilotaggio drifting in collaborazione con VFG Motori. Dalle 14,30 alle 19 esibizioni sul tracciato predisposto. Alle 20,30 cena e poi musica. Domenica 13 si riparte alle 8,30 con le verifiche sportive, dalle 9 alle 19 esibizioni in pista di auto e supermotard. In entrambe le giornate sarà attivo il Rally Taxi per beneficenza.