Difesa personale e sicurezza, a Cerrione una lezione con la Bushido School

Una giornata di training intensa e produttiva quella di martedì 8 ottobre all'associazione Bushido School, a Cerrione, con istruttori e allievi appartenenti all'Accademia IDMA. Tra loro l'istruttore capo Gianluca Zaghi, con la partecipazione straordinaria del maestro Emilio Buffardi di Vigorlegio. Durante la giornata sono stati trattati diversi argomenti, sia a livello teorico che, soprattutto, a livello pratico. In particolare, si è parlato di tecniche di difesa personale, immobilizzazione di soggetti pericolosi, perquisizione, spostamento di persona ammanettata, uso del tonfa e del baton steel anche come strumento di immobilizzazione. Inoltre si è parlato dell'uso dell'arma corta da fuoco in sicurezza, anche come arma contundente, nonché tecniche antidisarmo e di primo soccorso militare in caso di ferite da arma da fuoco o da taglio. Al corso hanno partecipato anche Carabinieri, Agenti di Polizia Locale e Guardie Particolari Giurate, categoria di cui fa parte lo stesso istruttore capo Zaghi. Si tratta delle categorie più esposte alle aggressioni, perché in prima linea nella lotta al crimine. Non sono mancati, infine, privati cittadini desiderosi di acquisire tecniche potenzialmente preziose anche nella vita di tutti i giorni.