Alla Diamant Lux di Gaglianico, illuminotecnica e design per ogni esigenza FOTOGALLERY

In certe scelte, la possibilità di essere aiutati da professionisti spesso si rivela elemento fondamentale per una completa soddisfazione. Se state cercando una soluzione di illuminazione per la vostra casa o il vostro locale commerciale, Diamant Lux potrebbe fare al caso vostro. Sito in via Cavour 74, a Gaglianico, il punto vendita può offrire la soluzione adatta ad ogni tipo di gusto ed esigenza, che si tratti di illuminazione di interni, esterni o commerciale. Attiva da 25 anni sul territorio Biellese, questa azienda artigiana produttrice di lampadari ed elementi di illuminazione nasce a Saluzzo nel 1976 ed ha costruito la sua lunga storia su materiali di qualità, design accattivanti e un’approccio incentrato sulla comprensione delle necessità del cliente.

“Ci focalizziamo sul comprendere al meglio le esigenze di chi viene da noi in cerca di una soluzione per la sua casa, la sua attività commerciale o i suoi esterni, - ha detto a Newsbiella Federica, responsabile del punto vendita Biellese - abbiamo un parco prodotti in costante rinnovamento, che cerca di proporre Design variegati, ispirati da ogni epoca e vicini a quanti più gusti possibili.”

Grande attenzione viene data al rapporto con il cliente “Quando un cliente si presenta qui da noi, cerchiamo di lasciare quanta più libertà possibile - prosegue Federica - fornendo supporto qualora ve ne sia la necessità. La nostra politica non è di una vendita “a tutti i costi”, quanto più di costruire la fiducia e la convinzione nel cliente in merito all’acquisto che sta facendo seguendolo passo passo nella scelta e fornendo pieno supporto anche dopo che la vendita si conclude.” Un occhio di riguardo è dedicato anche al prezzo “offriamo prodotti dal rapporto qualità-prezzo interessante, i materiali che utilizziamo sono scelti e di qualità e testimonianza ne è la storia e la solidità dell’azienda. I prodotti sono duraturi e garantiti.

”Diamant Lux si propone quindi come la soluzione ideale per chi vuole acquistare, rinnovare o innovare la propria illuminazione facendo attenzione a qualità, alla cura ed ai costi del nuovo. Nel punto vendita di Via Cavour 74 a Gaglianico ci si sentirà liberi di esplorare con la consapevolezza di potersi affidare alla competenza e professionalità dello staff che sarà pronto a supportare per ogni necessità.

Il punto vendita è aperto da martedì a sabato, 9:30-12:00 e 15:30-19:00, per ulteriori informazioni visitate il sito www.diamantlux.com o telefonate allo 015 543234.