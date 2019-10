"Viaggio all'inferno e ritorno" nel mondo del Krav Maga

Paola è giovane, bella e con una carriera promettente. Una vita normale, come tante donne, fino al giorno in cui subisce una feroce aggressione. Attraversa l'inferno, poi scopre il Krav Maga, e, sotto la guida di un istruttore, muove i primi passi per risalire dagli abissi. Paola scopre in sé risorse che non avrebbe mai immaginato di avere, torna dall'inferno e non sarà mai più vittima.

Questa è la trama di "Viaggio all'inferno e ritorno", il primo libro di Federico Fogliano. Il romanzo è ambientato nel mondo del Krav Maga e della difesa personale, mondo conosciuto molto bene dall'autore, che è un esperto internazionale di Krav Maga, disciplina che insegna da quasi 20 anni, e specialista nella formazione di sicurezza e autodifesa.

Nel romanzo sono descritti in modo emozionante le aggressioni, le tecniche di autodifesa e alcune sessioni di addestramento. Molti fatti descritti nella storia sono ispirati a casi reali incontrati dall'autore o dal suo staff negli anni di lavoro, pur avendo creato un racconto totalmente di fantasia. Premesse per un romanzo da leggere tutto di un fiato, e che potrebbe essere la trama di un film d'azione ad alta adrenalina.

Sabato 12 ottobre, alle 11, presso la Biblioteca Civica di Biella, Federico Fogliano presenterà "Viaggio all'inferno e ritorno", con l'intervento della giornalista Marialuisa Pacchioni.