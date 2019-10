Valdilana: al teatro di Mosso arrivano i Venerdì letterari

I venerdì letterari 2019 della “Finestra sull’arte” arrivano a Valdilana, nell’auditorium A. Motta, venerdì 11 ottobre alle 21 con “1919: Illusioni della Pace”. Relatore Marcello Vaudano. All’indomani della Grande Guerra, vincitori e vinti si ritrovano ad affrontare una crisi di portata mai vista. L’ingresso è libero e dopo la conferenza ci sarà un piccolo rinfresco offerto dalla scuola alberghiera IIS Gae Aulenti di Mosso.

Non sarò l’unico appuntamento letterario del venerdì con seguente buffet offerto dall’alberghiero. Infatti l’Auditorium A. Motta sarà impegnato per altri 3 venerdì alle 21, nei prossimi mesi. Dopo l’11 ottobre si passa al 25 ottobre con “Il Manoscritto Voynich”. Relatore Fabrizio Salani. Un viaggio attraverso i secoli, in uno degli enigmi più affascinanti della storia.

Venerdì 15 novembre conferenza sulla religione con “Cristo è morto sulla croce?”. L’argomento verrà trattato non solo dal punto di vista religioso ma anche scientifico e storico, senza tuttavia mettere in discussione il dogma di fede. Relatori saranno Don Giovanni Perini, Giuseppe Giordano e Fabrizio Salani.

Infine ultimo appuntamento venerdì 22 novembre con “Una perfetta simbiosi: Irene di Targiani Giunti e la Croce Rossa Italiana”. Una grande donna che seppe modificare i canoni della C.R.I. Relatrice Lelia Zangrossi.