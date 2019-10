“MappiAMO la città di VERDE“ a Borriana

"MappiAMO la città di VERDE“, la sfida lanciata da Natural Boom-Campagnolo e Biella Color School a tutte le scuole biellesi per un progetto di salvaguardia della natura, domani, venerdì 11 ottobre, sarà a Borriana, dove la scuola primaria metterà a disposizione i suoi alunni per ripulire alcune aree del paese.

La giornata è patrocinata da BonPrix, Conad, Cosrab, e dal Comune di Borriana. "Andrea Campagnolo, titolare dell’omonima carrozzeria, e Borrianese come me, - dice il vice sindaco Silvia Pezzana - ama inseguire i suoi sogni per poi metterli in pratica, come l'ideazione di “Natural Boom”, il primo Mental Drink. Con "MappiAMO la città di VERDE“ sogna un paese dove ogni scuola dedichi una parte del programma a ripulire strade e sentieri della propria comunità. La nostra amministrazione gli ha lanciato la sfida di portare il progetto nella sua Borriana e lui è stato molto contento di accettare".