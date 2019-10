Tra cultura e tradizione, Fatti ad Arte 2019 alla scoperta degli oggetti "senza tempo"

Ritorna Fatti ad Arte, l’appuntamento dedicato all’Alto Artigianato, espressione di quel patrimonio di bellezza e autenticità che, partito dalle botteghe rinascimentali, racchiude ancora oggi arte, cultura e tradizione. Fatti ad Arte presenta nella splendida cornice degli storici Palazzi La Marmora e Ferrero, l’Arte Artigiana dei grandi Maestri del fare umano, dove talento, manualità e sperimentazione creano valore culturale ed economico, dove tradizione e innovazione sono in perfetta sintonia. L'edizione 2019 è stata presentata ieri mattina, 9 ottobre, a Palazzo La Marmora.

In esposizione pezzi unici della ceramica, del vetro, del tessile, della sartoria, della calzatura, le arti dell’oreficeria, del restauro, della legatoria, della decorazione, del mosaico, della liuteria e molto altro ancora. Oggetti senza tempo, dove mano, mente e cuore si fondono. Per tutta la durata dell’evento i visitatori potranno vedere gli artigiani all’opera, conoscere i processi lavorativi che danno origine ai manufatti e alla bellezza del fatto a mano. Una sezione specifica sarà dedicata ai Maestri del Gusto, qui saranno presentati prodotti frutto di sapienti lavorazioni e di materie prime del territorio.

A corollario, laboratori enogastronomici, momenti di approfondimento e di formazione. Fatti ad Arte, abilità e talenti in mostra, una risorsa per il futuro.

Orari di apertura di Palazzo Ferrero e La Marmora: venerdì 25 dalle 18 alle 22. Sabato 26 dalle 10 alle 22. Domenica 27 dalle 10 alle 20.

Direzione artistica a cura di Patrizia Maggia.

Per info segreteria organizzativa Annalisa Ramazio 388/5647455 - info@palazzoferrero.it.