"Colpire al cuore", ultimo appuntamento con la rassegna cinematografica di Padre e Figlio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in occasione della mostra “Padre e Figlio. Ettore Pistoletto Olivero e Michelangelo Pistoletto”, propone un percorso cinematografico sul tema della trasmissione generazionale e del ruolo genitoriale, attraverso una selezione di pellicole curata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. Tutte le proiezioni si svolgono nell'Auditorium di Palazzo Gromo Losa e sono a ingresso gratuito. Ogni appuntamento è accompagnato dal commento del critico cinematografico Riccardo Poma.



L’ultimo appuntamento della rassegna sarà giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 21.00 con la proiezione del film "Colpire al cuore" di Gianni Amelio (Italia, 1983). La vicenda del film è imperniata sul rapporto di Emilio, un ragazzo quindicenne intelligente e sensibile, con suo padre Dario, professore all'Università di Milano. Al tema dei rapporti personali si intreccia quello drammatico del terrorismo italiano.



La proiezione si inserisce nell’ambito dell’ampio calendario culturale che correda la mostra “Padre e Figlio. Ettore Pistoletto Olivero e Michelangelo Pistoletto”, curata da Alberto Fiz e realizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Fondazione Zegna. Il percorso espositivo è articolato in tre sedi del territorio biellese - Palazzo Gromo Losa e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto a Biella e Casa Zegna a Trivero - e pone in dialogo la produzione artistica di Michelangelo Pistoletto con quella del padre Ettore Pistoletto Olivero.



I partecipanti sono invitati a prendere parte al contest sui social media intitolato “Padre e Figlio allo Specchio”: la sfida consiste nello scattarsi una foto, genitori e figli, riflessi nelle opere specchianti di Michelangelo Pistoletto, entrando così a fare parte dell’opera d’arte, per poi pubblicarla usando l’hashtag #PadreEFiglioAlloSpecchio. I contenuti migliori entreranno a far parte della Mostra "Padre e figlio. Ettore Pistoletto Olivero - Michelangelo Pistoletto", proiettati in un video in una delle tre sedi.



Per maggiori informazioni sul calendario di eventi culturali, visitare il sito web: http://www.padreefiglio.it/eventi.html