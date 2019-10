Atelier dello scultore Massimino Perino, rinfresco a Sant'Eurosia con la pro loco

Domenica 13 ottobre, ultimo giorno di apertura della stagione estiva 2019 della Rete Museale Biellese, la pro loco di Sant’Eurosia-Pralungo vogliono omaggiare i visitatori del sito museale “Atelier dello scultore Massimino Perino” con un informale rinfresco. La gipsoteca (collezione di modelli in gesso) presente in Sant’Eurosia ospita parte dei lavori dello scomparso scultore, originario di quella stessa frazione.

Molto conosciuto e largamente apprezzato per le sue opere in marmo, Massimino Perino ha saputo rendere il proprio talento strumento d’arte e di lavoro. Numerose sono le opere di sua produzione presenti nel territorio biellese. Vi ricordiamo che domenica 13 ottobre sarà l’ultimo giorno disponibile per visitare liberamente gli Ecomusei, fra cui “L’Atelier dello scultore Massimino Perino”.