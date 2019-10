"BI-naugurazione" a Pala La Mormora per la Funakoshi

“Bi-naugurazione” della nuova sede per la Funakoshi 1976 a.s.d., associazione sportiva di Karatè di Candelo. L’intero gruppo si sposterà a Biella, al Pala La Marmora in via Maggia ed è pronto per festeggiare il trasloco sabato 12 ottobre. Invito per festeggiare aperto a tutti: i soci, gli amici, i simpatizzanti e i fans di Funakoshi. Dalle 16 alle 18 ragazzi e bambini si divertiranno con giochi, tornei e prove mentre alle 18,30 sarà l’ora del Bi-Brindisi e Aper-Insieme.

Per informazioni contattare il 3391786700 o la mail funakoshi1976asd@gmail.com o visionare la pagina Facebook Funakoshi Candelo e il sito www.funakoshicandelo.com.