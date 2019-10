Due giorni di festa a Miagliano per la celebrazione della Madonna del Rosario FOTO

Momenti di festa per la comunità parrocchiale di Miagliano nello scorso week end. Sabato sera si è svolta la celebrazione della Madonna del Rosario, uno tra gli eventi più sentiti dalla comunità. Nel corso della serata e all’interno della chiesa di Sant’Antonio abate, è stato proiettato un filmato d’epoca relativo alla Peregrinatio Mariae. A commentare la serata don Berchi, rettore d’Oropa, che ha preparato i presenti per l’incoronazione del prossimo anno.

La celebrazione è stata inoltre accompagnata dal complesso di voci del coro Accordi in Valle e all’organo dal maestro Alessandro La Mantia, diretti dal maestro Enrico Bernardi. La serata si è conclusa con un omaggio, organizzato dall’amministrazione parrocchiale per i 55 anni di sacerdozio di don Renato Bertolla. La due giorni si è completata domenica pomeriggio con la tradizionale processione della Madonna, svoltosi per le vie del paese e accompagnata dall’amministrazione comunale in forma ufficiale.