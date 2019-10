Candelo: Il Ricetto ospita la quinta edizione del Festival del Fumetto

Nella splendida cornice del Ricetto di Candelo, l'antico borgo medievale segnalato dal Touring club e dalla CNN tra i migliori borghi d’Italia, apre le sue porte e ospita in tutte le sue botteghe autori, autrici del fumetto per il Festival “Fumetti al Ricetto”. L’evento si svolgerà il 12 e 13 ottobre per la quinta edizione.

Al centro dell’attenzione ci sarà il rapporto tra cinema e fumetto. Ne parleremo con alcuni autori ed esperti, ci saranno 3 mostre: una dedicata agli storyboard, una al film “Diabolik” e una di illustrazioni di fumettisti che interpretano il proprio film preferito, divise per generi.

In occasione dell’entrata nel mondo del cinema da parte del più importante editore di fumetti italiani, la Bonelli, dedicheremo particolare attenzione al rapporto tra cinema e comics con una mostra di storyboard per il cinema di Cristiano Spadavecchia, storyboarder del film Dampyr di cui sarà presente anche lo sceneggiatore Alberto Ostini. Con loro si discuterà di cinema e comics e con gli sceneggiatori di cinema e fumetti Andrea Cavaletto e Stefano Piani moderati dal giornalista di Filmtv Filippo Mazzarella.

Altro grande atteso è il film su Diabolik e al Ricetto, grazie alla collaborazione con la casa editrice, avremo l’occasione di parlarne con lo sceneggiatore Michelangelo La Neve e con una mostra sul film di Bava degli anni sessanta. Ci saranno inoltre numerosi autori della Sergio Bonelli Editore e della Disney a disegnare i propri personaggi per il pubblico.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini con un’area Junior con laboratori per i più piccoli curati dalla Comics Academy Biella. Il Festival del Fumetto trasformerà il Ricetto per un weekend in capitale del fumetto e sarà organizzato dall'Associazione culturale Creativecomics (che da oltre 10 anni organizza eventi legati ai comics) con il Comune di Candelo e la collaborazione di Pro loco e I Borghi Srl, la progettazione e la direzione artistica dell’evento sono a cura del fumettista Daniele Statella.

Al festival del fumetto i disegnatori mostreranno al pubblico come nasce la loro arte. Saranno presenti:

Daniele Statella (dis. Dampyr, Julia, Bonelli Ed.)

Fabio D’Agata (dis. Tex, Bonelli Ed.)

Michelangelo La Neve (scen. del film di Diabolik)