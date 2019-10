Consigli di quartiere, stop alle assemblee. Sarà riesaminato il regolamento

Nuovi consigli di quartiere: per il momento tutto sospeso. In attesa della convocazione della Commissione competente che dovrà esaminare il testo del “Regolamento della Partecipazione”, nell’ottica di semplificare le procedure per la costituzione dei nuovi consigli di quartiere.

Il sindaco Claudio Corradino ha accolto la proposta formulata all’unanimità dei presenti nella Conferenza dei Capigruppo riunita nella serata del 9 ottobre scorso. Per questo motivo la prima assemblea pubblica di quartiere già convocata, a Chiavazza per il 24 ottobre, è da intendersi annullata. L’assemblea pubblica a Chiavazza sarà riconvocata non appena il Consiglio comunale avrà approvato la revisione delle procedure per la costituzione dei consigli di quartiere.

Tutti i gruppi hanno ritenuto di agire unanimemente: Le persone al Centro, Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Lega Salvini Premier Piemonte, Lista Civica Corradino Sindaco, Forza Italia, Lista Civica Biellese, Movimento 5 Stelle.