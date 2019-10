Velo Club 13, proseguono senza sosta le attività della squadra

Granfondo, circuiti, ciclocross, cicloscalate, cronometro e cicloturistiche: sono innumerevoli le manifestazioni che hanno visto al via le maglie rosanero del Velo Club 13, prevalentemente su suolo piemontese con varie apparizioni anche in altre regioni d'Italia.

Gli obiettivi per la ASD rimangono sempre gli stessi: aggregazione sociale a fini sportivi e creazione di manifestazioni sportive. Sabato 19 ottobre il team sarà impegnato come società organizzatrice del 1° Trofeo "Spolina" di Cicloross a Cossato, in collaborazione con l'Associazione Amici della Spolina. Appuntamento anche domenica 3 novembre per il 4° Trofeo di Ciclocross "Comune di Gifflenga". ASD Velo Club 13 ringrazia gli sponsor che anche in questa stagione hanno creduto al progetto sportivo.