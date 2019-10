Riprende la stagione per il Biella 4 Racing

Dopo un mese di settembre trascorso con pochi appuntamenti, riprendono a pieno ritmo le uscite agonistiche e non degli esponenti Biella 4 Racing, con un mese di ottobre che continuerà con un doppio appuntamento dopo la prima apparizione del passato fine settimana. Si correrà infatti venerdì 11 e sabato 12 ottobre in quei di Verona, la 14^ edizione del Rally Due Valli Historic, ultima prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, che vedrà al via l’equipaggio B4R formato da Massimo Ravetti e Mauro Cairati, ai nastri di partenza con la loro rivitalizzata Fiat Ritmo 105 TC di classe J1.

La gara, fra le più rinomate dell’intero panorama rallystico per auto storiche italiano, si disputerà su di un percorso di 9 prove speciali, una al venerdì sera e le restanti otto, quattro da ripetersi, nella giornata di sabato, per rispettivi 111,84 chilometri contro il cronometro, a cui vanno aggiunti i 226,41 chilometri di trasferimenti che completano il chilometraggio complessivo di poco inferiore ai 340 chilometri.

“Siamo pronti per buttarci in questa nuova avventura”, commenta Massimo Ravetti, “andando ad affrontare una gara per noi del tutto inedita alla nostra seconda uscita ufficiale con la nostra Ritmo. La voglia di fare una bella prestazione è sempre tanta, ma dobbiamo avere ben saldo in testa l’obiettivo primario di giungere al traguardo e divertirci. Sicuramente la concorrenza sarà agguerrita, ma io e Mauro ce la metteremo tutta per salire sulla pedana finale di Verona il sabato sera”.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, invece, si terrà nel Piazzale divertimenti di Corso Pella 2, l’edizione 2019 del Biella Motor Show, “piazzalata” non competitiva che quest’anno cambia data di svolgimento rispetto alle precedenti edizioni, lasciando la tradizionale veste di manifestazione di chiusura dell’anno corsaiolo biellese. A dare sfoggio delle proprie abilità di guida lungo il percorso misto asfalto-terra ricavato nel piazzale adiacente a Città Studi, sarà l’habitué di tale tipologia di eventi in casa Biella 4 Racing, Paolo Canova, pronto a liberare tutti i cavalli ed a far fumare le gomme della sua roboante Subaru Impreza.

Si è svolta sabato 5 e domenica 6 ottobre a Biella, la prima edizione del Lancia Fulvia International Meeting, raduno dedicato al mondo Lancia Fulvia ed ai protagonisti che l’hanno resa famosa negli anni di gare su strada. Per i colori B4R era presente il vicepresidente Alberto Caligaris, che divideva l’abitacolo con Federico Buratti della splendida Lancia Fulvia Barchetta, una delle vetture più ammirate lungo i due giorni di evento.