Nuovo torneo al Mulino di Cerrione, ecco i vincitori

Al golf Il Mulino di Cerrione si è svolto domenica 6 ottobre il 3^ trofeo AssiBiella Agenti Giuseppe Lanza e Corrado Bocca, appena premiati come migliori agenti Unpol Sai d’Italia.La classifica della gara disputata su 18 buche con doppie partenze vede:1^ lordo Claudio Coda, in 1^ cat. vincitore netto Piero Pozzo e secondo Mathias Pancaldi, in 2^ cat. Eugenio Quirino, che ha disputato una gara bellissima staccando di ben 4 punti il secondo Giuseppe Pavan.

Laura Bovolenta, prima lady, Laura Gibellino e Vincenzo Pelle premiate in 3^ categoria.La bella giornata è terminata con un piacevole rinfresco, capace di raccogliere gli apprezzamenti dei partecipanti.