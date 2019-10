Grande atletica a Pettinengo e Biella

Circuito Città di Biella e Giro Podistico di Pettinengo: la grande atletica torna nel Biellese con due eventi di importanza internazionale. Due giorni duranti i quali si potranno vedere all'opera stelle mondiali, atleti più volte protagonisti con la maglia azzurra e giovani di grande prospettiva futura: un doppio evento regalato agli appassionati di atletica da Biella Sport Promotion e Gruppo Amici Corsa Pettinengo. Sabato la location sarà il cuore di Biella, piazza Duomo e il le vie limitrofe, mentre domenica l'appuntamento è sui durissimi saliscendi di Pettinengo. Un impegno organizzativo notevole, reso possibile grazie all'aiuto di numerosi partner che anche quest'anno hanno voluto essere vicini a Claudio Piana e al suo staff in una manifestazione assolutamente unica nel suo genere in zona. Fondamentale, poi, l'appoggio dei partner istituzionali quali Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Biella e Comune di Pettinengo.

Sarà spettacolo. Il Giro di Pettinengo 2019 propone anche quest’anno un parterre di atleti di primo piano, nonostante la quasi concomitanza con il Mondiale di Atletica appena concluso a Doha in Qatar limiti chiaramente il numero di nazionali. La starting list è in via di definizione e potrebbe riservare qualche bella sorpresa proprio alla vigilia dell'evento, ma già tanti sono i campioni che hanno dato conferma. In chiave italiana tra gli uomini troviamo al via molti atleti che più volte hanno vestito la maglia azzurra: Ahmed El Mazoury, Nadir Cavagna, Omar Bouamer, il valsesiano Italo Quazzola, Xavier Chevrier e l’ormai biellese d’adozione Michele Fontana. Con loro citiamo anche Francesco Carrera, altro valsesiano che è tra i migliori talenti a livello regionale nella corsa su strada.

In ambito femminile la stella biellese Valeria Roffino sarà al via della gara pettinenghese insieme a Giovanna Epis, reduce da uno sfortunato mondiale in maratona. Con loro anche Martina Merlo, Christine Santi, Nicole Reina, Ludovica Cavalli, Micol Majori e Elisa Palmero. Grande l’attesa per i nomi provenienti dall’estero, con l’Africa come sempre gradita ospite della manifestazione e favorite per la vittoria nelle gare top. Al maschile al via il kenyano John Kipkoech che sta tornando in grande forma dopo un anno pieno di infortuni e domenica scorsa si è preso il lusso di correre la mezza di Udine in 1h01’54”: proprio lo scorso anno aveva rinunciato all'ultimo per un problema fisico. Kenyani sono anche James Kibet, specialista dei 5000 (personale 13”11) e vincitore del Cross del Campaccio nel 2018 e di recente della 10 miglia del Garda, e Dickson Simba Nyakundi, 24enne alle prime esperienze internazionali ma già capace di vincere quest’anno la mezza di Torino e la mezza di Genova, e di correre i 10mila in 28’26”.

Dalla Repubblica Ceca sono attesi in cinque, tra cui Viktor Sinagl e Jakub Smetana già in evidenza nelle passate edizioni. Al via anche l’ucraino Vasyl Matviychuk e il marocchino Abdessalam Machmach da tempo residenti in Italia e già visti in gare in zona. Tra le donne al momento due giovani kenyane per dare lustro alla manifestazione. La 23enne Caroline Makandi Gitonga nel 2019 ha vinto una serie di corse internazionali tra Italia, Svizzera, Austra e Germania, fissando il suo personale sui 10mila in 32’02” ad aprile a Torino. Esther Wangui Wawero, invece, è una 21enne che promette scintille: domenica al suo esordio sul suolo europeo ha vinto la T-Fast di Torino, correndo la mezza maratona in 1h12'29”.

Al via anche la solita nutrita rappresentanza dalla repubblica Ceca, capitanata dalla 24enne Moira Stewartova, 5ª nella passata edizione. Alcuni atleti doppieranno l'impegno e saranno presenti sia a Pettinengo domenica sia a Biella Sabato nel Miglio dei Campioni. Tra gli uomini, al momento il favorito è il kenyano John Kipcoech che dovrà guardarsi dai tanti ceki presenti all'evento: tra tutti attenzione a Viktor Sinagl entrato a sorpresa nell'albo d'oro nel 2017. Nel Miglio Top femminile, invece, nessuna africana al momento: insieme alle 7 rappresentanti della Repubblica Ceca (su tutte la già citata Moira Stewartova) cercheranno la gloria del podio Laurà Della Montà (Assindustria Sport Padova), Micol Majori (Pro Sesto) e la promettente junior Elisa Palmero (Pinerolo). Al via anche una biellese: la mezzofondista Stefania Biscuola (Arcobaleno Savona).

LE GARE SCOLASTICHE – BIELLA

Le iscrizioni alle gare scolastiche del CIRCUITO CITTA' DI BIELLA chiuderanno nei prossimi giorni, ma è confermata la presenza di un gran numero di studenti-atleti che prenderanno parte alle staffette riservate alle scuole cittadine e di tutta la provincia di Biella. In passato si è sempre toccata quota 600/700 e anche quest'anno le prime indicazioni portano a pensare a numeri simili. La staffetta delle medie inferiori sarà la prima ad iniziare alle 14,10 di sabato e vedrà impegnate squadre composte da cinque atleti ognuna per un totale di 5 giri del percorso da 800 metri nel cuore della città di Biella. Il numero delle serie verrà deciso in base alle squadre iscritte. Quella delle superiori, invece, coinvolgerà quattro atleti per ogni squadra.

LE GARE SPECIAL OLYMPICS – BIELLA

Come ogni anno il Circuito Città di Biella ospiterà anche gli atleti Special Olympics che si cimenteranno in una gara sprint sui 60 metri, percorrendo il rettilineo finale del miglio in piazza Duomo.

IL PALIO DEL MIGLIO – BIELLA

A conclusione di giornata, intorno alle 16,30 andrà in scena la 4ª edizione del Palio del Miglio, la manifestazione open che tanto è piaciuta nelle edizioni precedenti. Gli atleti potranno partecipare in forma individuale oppure in squadra, in questo caso concorrendo all'assegnazione del palio. Gli atleti verranno suddivisi per categoria d'età e sesso in varie serie.

IL TROFEO DELLE PROVINCE - PETTINENGO

Il Trofeo delle Province giovanile sarà il gustoso antipasto della domenica mattina alle prove del Giro Internazionale di Pettinengo e sarà anche valido quale prova unica del Campionato Piemontese Individuale Giovanile di Corsa su Strada per le categorie Cadetti/Ragazzi maschile e femminile. Ed inoltre assegnerà il “Trofeo CorriGIO'”, manifestazione regionale per le categorie Cadetti/Ragazzi/Esordienti 6-8-10 maschile e femminile. Il Trofeo delle Province a squadre sarà aperto non solo alle rappresentative piemontesi ma anche a quelle di altre regioni.

LE GARE MASTER - PETTINENGO

Come ogni anno gli atleti master maschili avranno il loro percorso al Giro di Pettinengo: un tracciato di 4 chilometri che metterà a dura prova gambe e fiato con i suoi continui saliscendi. Con loro gareggeranno anche gli Allievi. In ambito femminile, invece, le atlete master e le Allieve correranno nella gara internazionale avendo l'occasione unica di essere fianco a fianco con le campionesse più titolate.