Domenica a Biella arriva Agrigento, sotto canestro match per cuori forti 

Domenica sera alle ore 18 l’Edilnol Pallacanestro Biella accoglie sul parquet del Biella Forum la Moncada Agrigento per il debutto casalingo stagionale. Facciamo il punto della situazione.

Qui Biella

La sconfitta contro Torino ha lasciato l’amaro in bocca non tanto per il risultato in sé, ma per la sensazione che i grandi progressi mostrati in campo avrebbero meritato un premio maggiore. Trattandosi della prima di campionato, comunque, la finestra di tempo per la ricompensa è ancora ampiamente aperta ed affrontare un match in casa, con la spinta del - si spera - numeroso pubblico del Forum, potrebbe essere decisivo.

Omogbo, dopo lo spavento contro Torino, si è allenato a parte con l’obiettivo di rientrare in gruppo fra oggi (giovedì) e venerdì per poter preparare al meglio il match di domenica. Parlando dell’imminente match, Agrigento arriva dalla vittoria 79-70 contro Casale, in cui ha messo subito in mostra i suoi punti di forza: Christian James, top scorer con 21 punti, è una guardia, un realizzatore puro. La partita di Biella passerà - anche- dal limitarlo il più possibile, potrebbe essere una grande occasione per Ed Polite Jr di mettere in mostra le grandi doti di difensore per le quali è stato firmato. Uno dei due ex di giornata, Albano Chiarastella (l’altro ex è Paolo Rotondo), è tornato a “casa” dopo la parentesi a Biella. L’italo-argentino, che ben conosce il parquet del Forum, rappresenta sempre una certezza di rendimento a questo livello e potrebbe far valere la propria esperienza contro la gioventù Rossoblu. Donzelli, sua ideale controparte fra i giocatori a disposizione di coach Galbiati, avrà pane per i suoi denti dopo l’ottimo primo atto della sua stagione.

Qui Agrigento

In estate Coach Devis Cagnardi è succeduto a Franco Ciani, fautore delle recenti fortune dei Siciliani, ma l’impronta dell’allenatore ex Reggio Emilia è già evidente. La Moncada si presenta a Biella da capolista, dopo la vittoria contro la NoviPiù Casale, battuta grazie ad una difesa tenace che ha concesso soli 70 punti. Offensivamente, di James abbiamo già parlato mentre l’altro USA è l’atletico centro Tony Easley, accostato anche a Biella in estate, il cui confronto diretto con il rossoblù Omogbo sarà da vedere, perché promette scintille ad alta quota.

La storia

Ritorna da avversario il lungo Paolo Rotondo, centro di 204 cm che sotto il Mucrone ha speso la quasi totalità della sua adolescenza alla corte del Coach Federico Danna, nel settore giovanile di pallacanestro Biella. Porta con sé una storia di lotta, avendo affrontato sino a pochi anni fa una malattia che stava per impedirgli di proseguire la sua carriera da giocatore di pallacanestro. Ripartito con determinazione dalle serie minori è stato in grado di tornare a giocare al livello che gli compete, in serie A, e di riuscire a farlo nella sua Sicilia.