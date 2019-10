Italia Viva, a Novara il primo incontro del Piemonte orientale

Sabato 5 ottobre si è tenuto a Novara il primo incontro del coordinamento del Piemonte orientale di Italia Viva, il nuovo soggetto politico nato su iniziativa di Matteo Renzi. Alla presenza di una trentina di persone, i rappresentanti territoriali di Italia Viva, Giuseppe Genoni (Piemonte orientale e Novara), Francesca Tini Brunozzi (Vercelli) e Fabrizio Ceria (Biella e VCO) hanno animato il momento conviviale, illustrando le prime iniziative del nuovo partito in attesa dell’ufficialità di Italia Viva che avverrà a Firenze, alla prossima Leopolda 10, dal 18 al 20 ottobre.

Ha partecipato alla serata Caterina Avanza, coordinatrice della campagna per la elezione di Emmanuel Macron, che ha portato la propria esperienza dei comitati En Marche come contributo per l’organizzazione della nuova formazione politica, oltre ad un interessante punto di vista esterno alla politica italiana alla luce della propria esperienza lavorativa a Parigi e a Bruxelles. La Leopolda del decennale sarà un laboratorio di progettazione politica, dove verranno presentati il Manifesto e il logo di Italia Viva e comunicato l’assetto organizzativo che avrà sul territorio; tra le novità previste il tesseramento online e la partecipazione della società civile.