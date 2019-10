Biella: La Torre dei Mille suoni e i suoi creatori arrivano alla Casa dei Popoli

Sabato 12 ottobre alle 16, nella Casa dei Popoli di Via Novara 4, l’associazione Il Gufo Vagamondo ospiterà la scrittrice Roberta Invernizzi e l’illustratore Marco Guerrieri che presenteranno il libro La Torre dei Mille suoni.

La Torre dei mille suoni è una storia illustrata sulla magia della musica e degli strumenti musicali. Un libro che è un po’ un fumetto, un po’ quaderno di viaggio, e un po’ scoperta di sé. Un libro che affronta temi come la responsabilità, i diritti dell’infanzia, il valore dell’ascolto, il rispetto per gli altri, la paura, la giustizia, l’empatia senza pesantezza.

L’incontro – aperto ai bambini e agli adulti – si svolgerà in due parti.

Nella prima parte, dedicata ai bambini, l’autrice presenterà Dino e Dana e gli altri protagonisti di un viaggio sonoro che parla di enigmi, scoperte, incontri e valori. L’illustratore animerà con la sua penna i tanti personaggi del libro da Nonno Silenzio a Chiara Chitarra, il Direttore di Orchestra e molti altri, e i brani del libro saranno intercalati dall’ascolto dei ‘mille suoni’ con brani musicali internazionali.

La seconda parte presenterà ai genitori, educatori e insegnanti il libro, che è al contempo una pubblicazione di alto valore educativo in cui testi e disegni sono stati studiati e approvati da specialisti e che ha ricevuto il patrocinio di ANBIMA (Ass.Nazionale Bande Italiane Autonome) e ILO (Internationale Labour Organization) per i temi trattati. Non solo la musica e il suo valore ma anche il tema della lotta al lavoro minorile che si innesta nella trama del libro.