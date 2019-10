Ben Rivà an Riva, l'edizione 2019 va in scena tra musica, spettacoli e beneficenza

Torna anche quest'anno Ben Rivà an Riva, kermesse organizzata per il weekend dell'11 e 12 ottobre dall’Ente Manifestazioni Biella Riva in collaborazione con la Parrocchia San Cassiano e l’assessorato a manifestazioni e cultura del Comune di Biella. Come ogni anno, la manifestazione celebra e festeggia lo storico rione Riva e il patrono San Cassiano con una serie di appuntamenti musicali, culturali e benefici, a partire dal concerto dei cori Genzianella di Biella, Noi cantando di Cossato e Monte Pasubio di Rovigo, che si esibiranno alle 21 di sabato 12 ottobre nella chiesa di San Cassiano. Le offerte raccolte durante la serata verranno devolute alla mensa Il Pane quotidiano di via Novara a Biella.

Domenica 13 ottobre la festa si sposterà per le vie e le piazze di Riva con l'esposizione delle auto storiche a cura del gruppo Amsap Biella e dei mezzi di Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Aib in piazza San Giovanni Bosco a partire dalle 10. Durante la giornata verranno anche effettuate dimostrazioni di soccorso in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana e gli Antincendi boschivi. Alle 10,30 messa davanti alla Chiesa di San Cassiano celebrata dal Vescovo di Biella Roberto Farinella. Dalle 12 arriveranno per la prima volta a Biella i bellissimi rapaci dell’associazione I Figli del Vento, che faranno una dimostrazione di volo in piazza, replicata anche nel pomeriggio. Dalle 12,30 distribuzione della Panissa fino ad esaurimento scorte preparata dagli Amici della Panissa di Albano Vercellese. Sarà possibile anche portarla a casa in comodi contenitori.

Dalle 14,30 tutto il rione sarà in festa con tantissime attrazioni: "Famiglie in festa", un evento dedicato ai bambini in collaborazione con gli animatori dell’Oratorio San Cassiano; esibizioni di danza con la scuola di ballo Fiamantes; prova gratuita di pattini a rotelle con ASD Bi Roller; battesimo della Sella con il Biella Equestrian Team. Alle 16 grande momento con la ormai tradizionale "Nutellata benefica", che si è trasformata nella merenda più numerosa della città e del Biellese: un mega panino sfornato fresco per l'occasione dal Panificio Carlino & Fidanza di Cossato spalmato con decine di kg di Nutella.

Dalla prima edizione ad oggi, grazie alle offerte di questa manifestazione, sono stati donati in beneficenza oltre 20mila euro a Caritas - Mensa Il pane quotidiano, Volontariato San Vincenzo, Fondo Edo Tempia, Lilt - Hospice l’Orsa Maggiore, Oratorio San Cassiano Biella-Riva, Croce Rossa Italiana di Biella e Aism Biella. Il ricavato di quest'anno sarà devoluto ai volontari dell'Antincendi Boschivi di Biella per l’importate servizio che svolgono in tutto il territorio biellese, sia di prevenzione sia di spegnimento incendi.

Alle 17,15 spazio a "Pillole di Street Art Riva Festival" con un grande evento di chiusura a cura di Gi&Raffa Show: uno spettacolo di magie sorprendenti e colorate, animazione e ventriloquismo con l'attore e illusionista italo brasiliano Rafael Ventriloquo. Ospite speciale della serata sarà la simpatica giraffa Gi, un pupazzo stralunato che interagirà con adulti e bambini rendendoli protagonisti di quest'avventura.